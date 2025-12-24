Collescipoli Pd | L’obiettivo di promuovere l’immagine e lo sviluppo annunciato da Bandecchi è fallito
“La notizia della bocciatura della candidatura del borgo di Collescipoli per l’ammissione all’associazione nazionale ‘I borghi più belli d’Italia’ non ci coglie di sorpresa. Avevamo infatti già presentato una specifica interrogazione in consiglio comunale il 27 Ottobre scorso chiedendo conto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi: “Quarant’anni di degrado a Collescipoli. Un borgo lasciato andare in rovina”
Leggi anche: Parte l’Ufficio Europa per attrarre fondi europei e promuovere lo sviluppo territoriale
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Terni–Roma: in Campidoglio prende forma la nuova geografia del Centro Italia Un dibattito maturo, una visione condivisa, un obiettivo comune: trasformare i 40 minuti in un progetto reale di integrazione territoriale Il Campidoglio come termometro politico La - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.