Colle e un Natale per tutti Pista del ghiaccio dotata di attrezzature inclusive

A Colle, il Natale si vive anche attraverso iniziative inclusive, come la pista di ghiaccio attrezzata per accogliere tutti. Un’occasione per condividere momenti di festa in un ambiente pensato per essere accessibile e accogliente, promuovendo sensibilità e attenzione alle esigenze di ogni visitatore. Un modo semplice e autentico per rendere questa stagione più vicina e partecipata, nel rispetto delle diversità.

È un Natale all'insegna dell'attenzione, della sensibilità e della condivisione quello che si vive alla pista di ghiaccio allestita per le festività a Colle. Lunedì 29 dicembre, alle 18, è previsto un momento particolarmente significativo: la pista sarà dotata di una speciale attrezzatura che permetterà anche alle persone con disabilità di pattinare, con una cura particolare rivolta ai più piccoli. Un clima che richiama i valori più autentici del periodo natalizio, fatti di vicinanza, cura dell'altro e partecipazione collettiva, che trova nella pista di ghiaccio un luogo simbolico di incontro. Un'iniziativa che si inserisce pienamente nel clima delle feste, quando le attività ludiche diventano un'occasione per stare insieme e sentirsi parte della comunità.

