Colbacco e pelliccia il Natale sotto la neve di Daniela Santanché | Auguri anche a chi mi vuole male – Il video

Un «Buon Natale» all’insegna della neve e dei ringraziamenti ai lavoratori. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanché ha pubblicato sui social un video in cui fa il suo augurio per le feste, con un outfit decisamente invernale e il suo fedele beagle Mia. «Buon Natale a tutti, ma soprattutto ai lavoratori del settore del turismo, a tutti coloro che per rendere più grande la nostra Nazione, in questi giorni di festa lavoreranno. Vi ringrazio veramente di cuore», ha dichiarato la ministra sotto una copiosa nevicata. «Gli auguri li faccio anche a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male. Cerchiamo di essere tutti un po’ più buoni, forse sarà difficile ma ci dobbiamo provare», ha concluso. 🔗 Leggi su Open.online

