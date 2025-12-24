Cocciaretto il nuovo anno con un unico obiettivo | risalire la classifica in vista dei tornei dello Slam

Elisabetta Cocciaretto guarda al 2026 con ambizione e determinazione, con l’obiettivo di rientrare tra le prime 32 al mondo in modo da essere testa di serie nei futuri tornei del Grande Slam. L’obiettivo della tennista marchigiana è chiaro: risalire il ranking mondiale per conquistare una testa di serie, traguardo che i suoi colpi e il suo talento meriterebbero. Attualmente numero 81 WTA, con un best ranking però di 29 raggiunto il 21 agosto 2023, la giocatrice di Fermo sa di avere le carte in regola per tornare ai vertici. Il tennis di Elisabetta è spettacolare quanto complicato: gioca di controbalzo nel tentativo di rubare tempo all’avversaria, sfruttando la potenza altrui per costruire il proprio gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

