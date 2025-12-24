Clochard dona la coperta di Gesù

Un homeless dona la coperta di Gesù, un gesto semplice ma carico di significato. Senza esitazioni, ha condiviso ciò che lo protegge dal freddo, trasformando un momento di bisogno in un atto di solidarietà. Questa azione riflette il valore della condivisione e della compassione, ricordandoci l'importanza di aiutare chi si trova in difficoltà con umiltà e rispetto.

Non ha esitato nemmeno un secondo. Ha aiutato a ritagliare ciò che la notte lo copre dal freddo per compiere un gesto ricco di valore. All’interno della biblioteca Chelliana è stato allestito un Presepe dal Cisom e il pezzetto di coperta su cui sarà adagiato Gesù Bambino è stata donata da un uomo senza fissa dimora a cui viene sempre portato un pasto caldo dai volontari del progetto Abitare la notte, di cui come firmatari del protocollo fa parte anche l’ Ordine di Malta. Ogni dettaglio del Presepe è stato pensato per parlare al cuore: il muschio raccolto nei giardini della Maremma, la sabbia che richiama le strade e il nostro litorale, e un piccolo frammento di coperta donato da chi vive per strada, simbolo di una carità estrema che ci ricorda quanto sia prezioso il gesto di condividere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

