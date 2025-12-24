Claudio Baglioni ecco dove concluderà il Grandtour La vita è adesso

Ecco quale sarà la destinazione finale del GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni. Piazza San Carlo a Torino è la stupenda destinazione finale del GrandTour La vita è adesso, di Claudio Baglioni. La compagnia del giro arriverà, il 18 settembre 2026, nella magnifica piazza, cuore storico e sociale del capoluogo piemontese, per il concerto di chiusura, al termine del viaggio nei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano, iniziato a Venezia, il 29 giugno, in piazza San Marco. Il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni per il 40° anniversario dell’album più venduto di sempre in Italia, si arricchisce di una nuova e straordinaria tappa, che concluderà il Grandtour: il 18 settembre 2026 in Piazza San Carlo, a Torino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

