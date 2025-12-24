Claudio Baglioni ecco dove concluderà il Grandtour La vita è adesso
Ecco quale sarà la destinazione finale del GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni. Piazza San Carlo a Torino è la stupenda destinazione finale del GrandTour La vita è adesso, di Claudio Baglioni. La compagnia del giro arriverà, il 18 settembre 2026, nella magnifica piazza, cuore storico e sociale del capoluogo piemontese, per il concerto di chiusura, al termine del viaggio nei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano, iniziato a Venezia, il 29 giugno, in piazza San Marco. Il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni per il 40° anniversario dell’album più venduto di sempre in Italia, si arricchisce di una nuova e straordinaria tappa, che concluderà il Grandtour: il 18 settembre 2026 in Piazza San Carlo, a Torino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche: Claudio Baglioni annuncia altre due date per il GrandTour LA VITA È ADESSO
Leggi anche: Claudio Baglioni porta il “GrandTour – La vita è adesso” al Parco Ducale
Claudio Baglioni, a Torino l’ultima data del “GrandTour La vita è adesso” - TORINO – Piazza San Carlo a Torino è la destinazione finale del “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni. lopinionista.it
Claudio Baglioni chiude in piazza San Carlo a Torino il GrandTour La vita è adesso - Claudio Baglioni porta il GrandTour “La vita è adesso” a Torino, piazza San Carlo, il 18 settembre 2026. quotidianopiemontese.it
Il «GrandTour» di Claudio Baglioni anche a Bergamo il 13 luglio - Sarà il 13 luglio all’Arena Fiera per celebrare in 40 città il 40esimo anniversario dell’album «La vita è adesso». ecodibergamo.it
Uscita di Claudio Baglioni dopo il concerto ad #isernia di ieri sera - facebook.com facebook
Il «GrandTour» di Claudio Baglioni anche a Bergamo il 13 luglio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.