Civita Castellana dopo 12 giorni l' acqua torna potabile
A seguito della nota della Asl di Viterbo il sindaco Luca Giampieri ha firmato l’ordinanza sindacale, con la quale viene revocata la precedente ordinanza del 12 dicembre relativa alla non potabilità delle acque erogate dal pubblico acquedotto sull’intero territorio comunale di Civita Castellana. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
