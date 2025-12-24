Città sporca e degrado La minoranza precisa

Durante la recente seduta consiliare, si è discusso il bilancio previsionale approvato dalla giunta Arrighi, con particolare attenzione alle criticità della città, tra cui sporcizia e degrado. Le opposizioni hanno espresso diverse opinioni, utilizzando il dibattito anche come occasione per valutare l’operato della giunta. La discussione ha evidenziato le sfide e le aspettative della comunità, sottolineando l’importanza di un’azione condivisa per il miglioramento della città.

Critiche dalle opposizioni per il bilancio previsionale approvato. Il documento è stato molto dibattuto durante la seduta consigliare, diventando occasione per l’opposizione per un bilancio di fine anno sull’operato della giunta Arrighi. Tre in particolare i temi su cui sono state mosse critiche: decoro urbano, sanità e impianti sportivi. "Sulla sanità vi siete arresi - ha commentato il consigliere Andrea Vannucci - accettando quello che vi è stato proposto. Parlate di strade pulite, ma sarebbe il caso di vedere l’ immondizia che c’è in giro, con la situazione che sta precipitando. Sul bilancio ho la sensazione che si tenda a evitare una programmazione concreta, mettendo piuttosto una pezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Città sporca e degrado. La minoranza precisa Leggi anche: "Città sporca". La minoranza all’attacco Leggi anche: “La città è sporca in ogni angolo, il lungomare è una discarica a cielo aperto” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Città sporca e degrado. La minoranza precisa - Il documento è stato molto dibattuto durante la seduta consigliare, diventando ... lanazione.it

Città allo sbando sporca come poche .....caro sindaco una città più decorosa ....questa è porta santa croce dove regna la merda di piccioni fai pulire vergogna - facebook.com facebook

