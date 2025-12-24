Citrus Citrus e Lovvbömbing! live al Bronson tra psichedelia fuzz e dichiarazioni d’amore

Sabato 27 dicembre al Bronson Club salgono sul palco i Citrus Citrus, una band che sperimenta con il jazz-rock giapponese degli anni ’70, la kosmische musik tedesca e slanci psichedelici di matrice europea. I Citrus Citrus costruiscono musica attraverso estese sessioni improvvisative che prendono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

