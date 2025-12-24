Citroën Xsara WRC la Regina di fine Millennio

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Citroën Xsara WRC è stata la vettura che ha permesso a Citroën di costruire il proprio dominio nel mondiale rally. Più che una macchina estrema, fu una piattaforma di sviluppo intelligente, capace di crescere stagione dopo stagione senza mai perdere competitività. La Citroën Xsara WRC rappresenta una delle vetture più determinanti nella storia del . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

