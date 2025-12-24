La Confraternita di Gesù Bambino di Partanna Mondello, composta da giovani tra i 18 e i 30 anni, celebra quest’anno il 50° anniversario, alla presenza del Sindaco di Palermo e dell’Arcivescovo.Il culmine dei festeggiamenti si avrà il 25 dicembre, alle ore 17, con la processione del simulacro di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Cinquantesimo anniversario della Confraternita di Gesù Bambino: processione e spettacolo

Leggi anche: Una serata dedicata a Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario della sua morte

Leggi anche: Pasolini, le iniziative per il cinquantesimo anniversario dalla morte

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La mostra, una delle più importanti a lui dedicate, celebra l’artista statunitense nel centenario dal suo arrivo nella capitale francese e nel cinquantesimo anniversario dalla sua scomparsa - facebook.com facebook

Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, x.com