Cinquantesimo anniversario della Confraternita di Gesù Bambino | processione e spettacolo

La Confraternita di Gesù Bambino di Partanna Mondello, composta da giovani tra i 18 e i 30 anni, celebra quest’anno il 50° anniversario, alla presenza del Sindaco di Palermo e dell’Arcivescovo.Il culmine dei festeggiamenti si avrà il 25 dicembre, alle ore 17, con la processione del simulacro di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

