cinquanta maxi palline di natale per commercianti e albergatori

Cinquanta maxi palline di Natale sono state consegnate ai commercianti e agli albergatori di Cesenatico, in occasione dell’evento

Gli organizzatori del piccolo villaggio del "Natale al Mare" allestito in piazza Andrea Costa sul lungomare di Cesenatico, hanno omaggiato tutti i commercianti, gli albergatori e i titolari dei locali che aderiscono a Carducci Live. Si consolida così il rapporto tra la FSociety, la società della famiglia Foresti e Bellinati, con l’associazione di Confcommercio e Confesercenti alla quale aderiscono una cinquantina di aziende. A ciascuna di queste la FSociety ha donato una grande palla di Natale, del tipo di quelle utilizzate per abbellire e tematizzare il villaggio. Monica Rossi, presidente di Carducci Live, è molto felice: "Stiamo lavorando assieme e siamo molto affiatati, con l’unico obiettivo di portare visitatori e turisti sul lungomare di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

