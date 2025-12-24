Ciclone di Natale | Vigili del fuoco al lavoro per far fronte al maltempo

Vigilia di Natale di intenso lavoro per i Vigili del fuoco per effetto del maltempo. Sono una quindicina gli interventi svolti principalmente mercoledì mattina per rimozione alberi, rami e parti pericolanti, danni d'acqua. Sono state segnalate anche alcune strade allagate o coinvolte da piccoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Maltempo: 200 vigili del fuoco al lavoro in Fvg, e a Trieste arriva la bora

Leggi anche: La neve e il maltempo sferzano il territorio: stillicidio di alberi caduti e vigili del fuoco al lavoro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ciclone invernale in arrivo: Natale tra maltempo e neve; Ciclone di Natale sull'Italia: maltempo, pioggia e neve anche in collina; Roma, incendio in appartamento in centro: nessun ferito; Ciclone invernale verso Natale: piogge diffuse e neve in collina.

Babbo Natale dai Vigili del Fuoco di Salerno: successo per l’evento - Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha aperto le proprie porte a centinaia di famiglie per ... infocilento.it