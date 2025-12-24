Ciclone di Natale | Vigili del fuoco al lavoro per far fronte al maltempo
Vigilia di Natale di intenso lavoro per i Vigili del fuoco per effetto del maltempo. Sono una quindicina gli interventi svolti principalmente mercoledì mattina per rimozione alberi, rami e parti pericolanti, danni d'acqua. Sono state segnalate anche alcune strade allagate o coinvolte da piccoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
