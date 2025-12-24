Ciclone di Natale | Vigili del fuoco al lavoro per far fronte al maltempo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigilia di Natale di intenso lavoro per i Vigili del fuoco per effetto del maltempo. Sono una quindicina gli interventi svolti principalmente mercoledì mattina per rimozione alberi, rami e parti pericolanti, danni d'acqua. Sono state segnalate anche alcune strade allagate o coinvolte da piccoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo: 200 vigili del fuoco al lavoro in Fvg, e a Trieste arriva la bora

Leggi anche: La neve e il maltempo sferzano il territorio: stillicidio di alberi caduti e vigili del fuoco al lavoro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ciclone invernale in arrivo: Natale tra maltempo e neve; Ciclone di Natale sull'Italia: maltempo, pioggia e neve anche in collina; Roma, incendio in appartamento in centro: nessun ferito; Ciclone invernale verso Natale: piogge diffuse e neve in collina.

ciclone natale vigili fuocoBabbo Natale dai Vigili del Fuoco di Salerno: successo per l’evento - Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha aperto le proprie porte a centinaia di famiglie per ... infocilento.it

ciclone natale vigili fuocoSesta edizione di “ Un Natale da supereroi” con Uil e vigili del fuoco - Per il secondo anno consecutivo, la Uil Calabria e i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone hanno unito le forze per offrire un momento di gioia ai piccoli pazienti ricoverati presso l'os ... cn24tv.it

ciclone natale vigili fuocoBabbo Natale dei Vigili del Fuoco sorprende i bambini in Pediatria - A Rovigo i Vigili del Fuoco portano Babbo Natale nel reparto di Pediatria con una visita emozionante e ricca di solidarietà. nordest24.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.