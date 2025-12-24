Ciclone di Natale un 25 dicembre con allerta arancione | rischio frane piene dei fiumi e mare in burrasca
La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare e “gialla” per vento e criticità costiera per la giornata di Natale. Giovedì, viene comunicato, “sono previste precipitazioni diffuse e persistenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Forte maltempo per le festività di Natale, rischio piene dei fiumi e frane: scatta l'allerta arancione per l'entroterra
Leggi anche: Piene dei fiumi, frane e neve: il 24 dicembre scatta l'allerta arancione nel Parmense
Ciclone di Natale: forte maltempo e neve tra 24 e 25 Dicembre; Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno verso Natale. Ecco dove colpirà; Prima lo scirocco, poi il freddo col maltempo: arriva il ciclone di Natale con allerta meteo e neve a bassa quota; Temporali a nord ovest e nevicate fino a 500 metri, allerta gialla in 4 regioni.
Ciclone di Natale, si gonfiano i fiumi e rischio frane. Scatta l'allerta meteo rossa - Lungo la costa sono previsti localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini in ... ravennatoday.it
Bollettino neve Natale e Santo Stefano 2025/ Le previsioni meteo per il 25 dicembre: arriva un nuovo ciclone - Bollettino neve a Natale e Santo Stefano: le previsioni meteo delle feste parlano di abbondanti precipitazioni e forti venti ... ilsussidiario.net
Dove nevica (e dove piove) il giorno di Natale - Ma attenzione alle precipitazioni intense Sarà un Natale all'insegna della pioggia e della neve in alcune zone della Penisola. today.it
Le previsioni meteo di Natale, Ciclone si abbatte sull'Italia: pioggia e neve a bassa quota, poi cambia tutto - facebook.com facebook
#Allerta meteo con il #Ciclone di #Natale: neve copiosa, vento e piogge battenti. Il punto del meteorologo #Tedici x.com
