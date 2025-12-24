Ciclone di Natale sull’Italia bianco Natale su Alpi e Appennini | le previsioni per il 24 25 e 26 dicembre 2025

Neve copiosa, piogge battenti e raffiche di vento. Il ciclone di Natale porta con sé una fase di allerta meteo che coinvolge buona parte dell’Italia, rendendo il 25 dicembre molto diverso da quelli degli ultimi anni. Se nel recente passato il Natale era stato spesso mite e piovoso, quest’anno lo scenario cambia nettamente con il ritorno della neve su Alpi e Appennini e un contesto decisamente più invernale. Guardando agli anni precedenti, il 2024 era stato segnato da piogge diffuse al Centro-Sud e temperature elevate al Nord, mentre tra il 2023 e il 2022 avevano prevalso condizioni stabili e miti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Il meteo di Natale. Piogge e neve (oltre i 1500 metri) tra 24, 25 e 26 dicembre. Le previsioni

Leggi anche: Natale 2025, supermercati aperti per le spese delle feste: dove andare il 24, il 25 e il 26 dicembre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il ciclone di Natale incombe sull’Italia neve anche a bassa quota Sarà una Vigilia imbiancata; Meteo Natale sotto zero | in arrivo pioggia gelo e neve sull’Italia.

Allerta meteo con il Ciclone di Natale: neve copiosa, vento e piogge battenti - Meteo: Sarà un Bianco Natale in montagna: tanta neve oltre i 600- cilentonotizie.it