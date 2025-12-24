ciclismo tutti i vincitori del circuito florenze supercross

Pontassieve, 24 dicembre 2025 - Con l’ottava e ultima prova svoltasi a Le Sieci si è concluso il Circuito Florence Supercross indetto dall’Uisp Firenze che ha riscosso un ottimo successo di partecipazione. Alla manifestazione fiorentina circa 80 i concorrenti con vittoria assoluta per il Master 2 Martino Poccianti del G.S. Poccianti che ha prevalso sul tradizionale rivale Matteo Cancherini risultato il migliore tra i Master 1. Gli altri vincitori di categoria a Le Sieci sono risultati Leonardo Sestini, Nicola Corsetti, Simone Pioli, Riccardo Didona, Andrea Pighini, Giovanni Canapini, Daniele Gozzi, Tommaso Bonini e tra le donne Ester Iacopozzi e Paola Cheli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

