Splendida vittoria di Nicole Azzetti nel ciclocross di Zolder (in Belgio) con la portacolori del Team Ale Colnago Modena che ha preceduto allo sprint la compagna di colori Elisa Bianchi. Le due atlete già protagoniste in Coppa del Mondo a Koksijde domenica scorsa si sono confermate in grande condizione precedendo nettamente allo sprint l’olandese Nievweuhuit. Ovviamente grande soddisfazione del presidente Stefano Belloi e della diesse Milena Cavani per il successo in terra belga, un regalo di Natale che conferma l’ottima scelta di puntare sulle giovani atlete che ormai vestono da inizio stagione anche la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ciclismo. Ciclocross, Azzetti e Bianchi dominano a Zolder

