Prato, 24 dicembre 2025 - Torna nuovamente sabato prossimo 27 dicembre presso l’impianto sportivo di atletica leggera M.Ferrari in via S.Martino per Galceti a Prato il ciclocross con la terza e ultima prova del 1° Supercross Valbisenzio organizzato dal Borgonuovo Milior Cycling Team e per la prova svoltasi a Vaiano dal Team Vaiano Bike. Il programma della manifestazione pratese prevede il ritrovo a partire dalle ore 8,30, mentre la prima delle quattro gare previste prevede la partenza alle 10 con juniores (uomini e donne) oltre agli amatori Master 4-5-6-7-8-9-10. Alle 11 il via alla gara Open, Master 1-2-3 ed Elitesport; alle 13 l’inizio della gara per allievi 1° e 2° anno ed esordienti 2° anno per concludere alle 13,30 con la prova riservata ai giovanissimi della G6 (12 anni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, a Prato ultima prova del Valbisenzio Supercross

