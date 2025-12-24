Ciaspolata oltre i confini

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 dicembre ciaspoleremo tra le malghe veronesi e trentine immergendoci tra boschi, faggi monumentali e pascoli innevati. Ritrovo ore 9:30 bar Passo delle Fittanze; durata 3 ore circa.Specifiche tecniche:- Difficoltà: intermedia- lunghezza: circa 7 km- dislivello: circa 250mAttrezzatura. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

