Ciaspolata oltre i confini
Venerdì 26 dicembre ciaspoleremo tra le malghe veronesi e trentine immergendoci tra boschi, faggi monumentali e pascoli innevati. Ritrovo ore 9:30 bar Passo delle Fittanze; durata 3 ore circa.Specifiche tecniche:- Difficoltà: intermedia- lunghezza: circa 7 km- dislivello: circa 250mAttrezzatura. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Oltre i confini della realta?
Leggi anche: Ciaspolata inaugurale 'Welcome Winter'
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Ciaspole e ciaspolate: la guida completa per camminare sulla neve - Camminare sulla neve fresca, lontano dalle piste affollate, respirando l’aria pura della montagna invernale: è[... msn.com
Pronto a spingerti un po’ oltre Sull’Alpe Cimbra l’inverno non si guarda… si vive con la neve sotto ai piedi e l’energia che sale a ogni passo! Che sia una ciaspolata in alta quota, un trekking immerso nella natura più selvaggia o una fat bike che sfreccia nel - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.