Ci siamo sposati Matrimonio da favola per i due super vip | 6 giorni di festa

Dopo le nozze celebrate a Ischia lo scorso settembre, i due vip hanno deciso di replicare con una cerimonia in grande stile, questa volta negli Stati Uniti, a Palm Beach, Florida, davanti a un pubblico di amici e parenti. La coppia ha voluto trasformare il matrimonio in un vero e proprio evento memorabile, dando vita a un ricevimento durato ben sei giorni, fatto di cene eleganti, feste sulla spiaggia e momenti di gioia condivisa. Uno dei momenti più straordinari dei festeggiamenti è stato il regalo di nozze della sorella famosa della sposa, Serena, che ha donato agli sposi uno yacht di lusso. Per l’occasione, l’imbarcazione è stata trasformata in un vero e proprio salotto galleggiante, dove si sono susseguiti canti, balli e brindisi, creando un’atmosfera di festa unica e indimenticabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “C’è anche Obama…”. Matrimonio da favola per la figlia del famoso attore: location da urlo e ospiti super vip Leggi anche: “Due anni fa ci siamo sposati”. Il cantante italiano mostra le immagini del matrimonio segreto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lusso made in India: i 5 abiti da sposa indiani più preziosi di sempre - In India, i matrimoni non sono semplici cerimonie ma feste da favola dove sfarzo e tradizione si incontrano. vanityfair.it

