Ci pensa la comicità di Zalone a risollevare i magri incassi ai botteghini E quante risate

Checco Zalone torna in televisione con la sua comicità, attirando l’attenzione di pubblico e stampa. La sua presenza su Mediaset rappresenta un’occasione importante per il cinema italiano, spesso in difficoltà, di recuperare visibilità e interesse. In un contesto di sfide e incertezze, il ritorno del comico pugliese si inserisce come un evento significativo, capace di coinvolgere e divertire, offrendo una pausa di leggerezza in un momento complesso per l’industria cinematografica.
Checco Zalone a reti unificate Mediaset. E sui giornali, interviste e recensioni con la riverenza dovuta a chi potrebbe salvare il cinema italiano in una stagione (anche più d’una) che ha v. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
