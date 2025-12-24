Chukweuze | Tutti a Milan rispettano l’opinione di Ibrahimovic Modric? Incarna lo stile rossonero
Samuel Chukwueze, attualmente in prestito al Fulham dal Milan, ha condiviso la sua opinione su due importanti figure del calcio internazionale. Durante l’intervista a ON Sport, ha sottolineato il rispetto che si ha a Milan per Ibrahimovic e ha descritto Modric come un esempio dello stile rossonero. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulle influenze e i valori che caratterizzano il calcio di alto livello.
Samuel Chukwueze, calciatore del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport: le sue parole su Modric e Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
