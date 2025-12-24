christmas edition di notti di talento tanta buona musica aspettando il natale

Tanta buona musica per un Natale pieno di talento che ha riempito la Stazione Leopolda per una Christmas edition di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner trasmessa lunedì sera in diretta rafiofonica su Radio Incontro, con lo speaker Luca Demar, e impreziosita dalla presenza al completo del Lenergy Pisa Beach Soccer, campione d’Italia. La serata, con la regia di Stefano Bini direttore artistico del contest (direttore di produzione Michele Ammanati), è stata brillantemente condotta da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli. Sul palco l’energia dei vincitori e dei migliori prospetti usciti proprio dal contest musicale pisano: dal vincitore della prima edizione, Giorgio Vaglini al vincitore dell’edizione 2025, Antonio Bosco, in arte Anton Wood, passando per Francesco Di Fiore, il cantante livornese 18enne che dopo il successo a Notti di Talento, ha incantato pubblico e giudici di XFactor, arrivando fino alla soglia dei live. 🔗 Leggi su Lanazione.it

