christmas cup csi bottino esaltante dei ferraresi dodici medaglie per i ragazzi di de marchi

La Christmas Cup è ormai un appuntamento fisso di fine anno per i karateka della Karatemantova Ferrara, tappa ufficiale del campionato Csi di karate. Alla competizione hanno preso parte gli atleti ferraresi allenati da Mauro e Sergio de Marchi, che hanno collezionato un bottino complessivo di 12 medaglie di cui 6 del metallo più prezioso. Sara Landi si impone nettamente sia nei kata (forme) tradizionali che in quelli creative, portando a casa due ori nella categoria d’età Esordienti; tra le Juniores femminili invece Alice Siviero vince la specialità creative e si mette al collo il bronzo nei kata tradizionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

