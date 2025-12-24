Christian trovato morto a 23 anni nella casa della nonna | è il giallo di Natale

Sassofeltrio (Rimini), 24 dicembre 2025 – Aleggia un giallo di Natale sulle colline al confine tra Emilia-Romagna e Marche, nella frazioncina di Fratte di Sassofeltrio, dove nella notte tra domenica e lunedì è scattato l’allarme dopo che il 23enne Christian Polchi è stato trovato senza vita all’interno della casa in Corso Europa che il giovane, italiano di origini est europee, condivideva con la nonna. Viveva in una casa popolare con la nonna. Sono ancora tutti da definire i contorni entro cui si è spezzata la vita di Christian, il quale risultava occupante con l’anziana parente di una casa popolare per cui era in corso la procedura di sfratto e successiva ricollocazione nel comune di Sassofeltrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

