Choc San Marino fuori il ds Ferroni Scotta pure la panchina di Malgrati
Non c’è pace sul Titano. Il San Marino silura un altro direttore sportivo. O meglio, a farlo è il presidente Emiliano Montanari. A fare la valigia, dopo Deoma, è il ds Alessio Ferroni sollevato dall’incarico prima delle feste natalizie. Ferroni che, evidentemente, non si era allineato alla linea societaria. E al quale il presidente Montanari ha ricordato, nel giorno dell’addio, qual è la linea societaria. In tre regole. "Comando io, comando sempre e solo io. Ed è importante ricordare la prima regola, mentre è fondamentale non dimenticare mai la seconda", recita il comunicato d’esonero. Regole che ovviamente Ferroni ora non dovrà più tenere a mente, cosa che invece dovranno fare mister Malgrati e i suoi giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Choc San Marino, fuori il ds Ferroni. Scotta pure la panchina di Malgrati.
