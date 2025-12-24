Inter News 24 Chivu Inter, gestione delle energie e programma mirato in vista della sfida contro l’Atalanta del 28 dicembre, con rientri importanti. Cristian Chivu ha deciso di concedere due giorni di riposo alla Inter, permettendo ai nerazzurri di trascorrere la vigilia e il giorno di Natale in famiglia. Una scelta legata alla necessità di ricaricare le energie fisiche e mentali dopo un periodo intenso, ma anche funzionale alla preparazione del prossimo impegno di campionato, particolarmente delicato. Il gruppo si ritroverà infatti ad Appiano Gentile nella giornata di Santo Stefano, con appuntamento fissato all’ora di pranzo e successiva seduta di allenamento pomeridiana. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, due giorni di stacco per i nerazzurri: Natale in famiglia e ripresa verso Bergamo

