Chiusura diocesana del Giubileo | cerimonia in Cattedrale

Domenica 28 dicembre si celebra la Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe che segna la conclusione dell’Anno Giubilare nelle Chiese particolari, come stabilito da papa Francesco nella Bolla Spes non confundit.Appuntamento in cattedrale alle ore 17 con una solenne celebrazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Giubileo, in Cattedrale la cerimonia con i politici della Diocesi di Parma

Leggi anche: Giubileo, l’Archivio e la biblioteca diocesana aprono le porte ai visitatori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Pellegrini di speranza”: la Diocesi di Lodi rende lode per i frutti dell’Anno Santo; Dalla stazione alla cattedrale. Le messe di Zuppi per Natale. E si celebra la fine del Giubileo; Natale e Giubileo, l’arcivescovo Accrocca: Siamo chiamati a essere artigiani di pace.

Giubileo, domenica 28 dicembre la conclusione al Santuario della Madonna dei fiori a Bra e in cattedrale a Torino - A concludere l’Anno Santo sarà Leone XIV il 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa di San Pietro. targatocn.it