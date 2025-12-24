Chiusa la maratona sul bilancio Nella manovra da 351 milioni i cantieri che cambieranno Monza

Dopo una lunga sessione di Consiglio, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Monza, con una dotazione di 351 milioni di euro. Tra le principali voci, sono previsti investimenti significativi per i cantieri che contribuiranno a migliorare le infrastrutture e i servizi della città. La decisione rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la crescita sostenibile di Monza.

C'è voluta una lunga notte di Consiglio per arrivare al via libera al Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Monza. Alla fine la maggioranza ha approvato una manovra da 351.079.892,14 euro che disegna il profilo di una città in fase di trasformazione, fortemente connotata dagli investimenti e dalla realizzazione di molte delle grandi opere avviate negli ultimi anni. Per il solo 2026 il bilancio vale 155 milioni di euro, quattro in più rispetto ai 151 milioni del 2025, destinati all'erogazione dei servizi alla città. Un dato politico centrale è l'assenza di aumenti fiscali: nessun ritocco a Irpef, aliquote e tariffe tributarie.

