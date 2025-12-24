Chiusa la fonte Cerelia il caso arriva in Regione | Riaprire alla cittadinanza
Dopo la chiusura di Cerelia, il caso viene ora portato all’attenzione della Regione, con la richiesta di riapertura alla cittadinanza. La situazione, iniziata con un mese di sospensione e proseguita per due anni, solleva questioni di interesse pubblico e di coinvolgimento comunitario. La decisione regionale potrà influire sulle future modalità di gestione e comunicazione con la popolazione interessata.
Vergato (Bologna), 23 dicembre 2025 – Prima un mese, poi l’altro e alla fine gli anni sono diventati due. Due anni e più senza la storica fontana dell’acqua Cerelia, quella resa celebre dall’Italia anni ’50 quando l’Appennino correva tra turisti in lambretta e un chiosco diventato iconico per le sue soste ’da bere’. Il papà con 7 euro sul conto e l’abbraccio con il suo salvatore: “Questo è un miracolo di Natale, grazie” Una fontana ultracentenaria chiusa dal 2023 per manutenzione. Una fontana ultracentenaria, nota a generazioni di residenti e visitatori di passaggio, esistita ben da prima che l’acqua in bottiglia diventasse un business. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Piscina Raffalda chiusa per motivi di sicurezza: «Vogliamo riaprire entro il 7 gennaio»
Leggi anche: "David Rossi è stato ucciso": la controperizia choc può riaprire il caso
Fonte Cerelia chiusa, il caso arriva in Regione - Politica: A Cereglio la sospensione dell’accesso alla storica sorgente del 1902 diventa un caso politico e identitario: interrogazione in Regione ... lapressa.it
#farmacieaperte FARMACIE APERTE DOMENICA 21 DICEMBRE 2025: Zona Fonte Nuova, Mentana e dintorni: FARMACIA SOGEF 3, Mentana, Tel.: 0666733812; Farmacia SALUCCI, Fonte Nuova, Tel.: 0690018010; Farmacia BOLLE (Mattina), Fonte Nuova - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.