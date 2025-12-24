La chiusura della filiale di Banca Intesa in via Turati a Porto d’Ascoli, segnalata da Claudio Benigni, ex segretario comunale del PD, evidenzia come le decisioni bancarie possano influire sui servizi e sulla vitalità della Riviera di San Benedetto. Questa scelta, considerata da alcuni come trascuratezza, solleva interrogativi sulle strategie di investimento e sullo sviluppo del territorio.

La chiusura della filiale di Banca Intesa di via Turati a Porto d’Ascoli diventa, secondo l’ex segretario comunale del Partito Democratico, Claudio Benigni, l’ennesimo segnale di scelte sbilanciate a discapito di San Benedetto e della Riviera in generale. "La chiusura degli sportelli di Banca Intesa, tesi a migliorare il servizio per i clienti più importanti e per le aziende, non poteva non sollevare critiche legittime da parte degli anziani, dei sindacati e della comunità in generale - riflette Benigni -. Gli anziani si sa sono quelli che fanno più fatica col sistema digitale, preferiscono l’interazione diretta col cassiere, si sentono più vulnerabili rispetto alle frodi online, e vivono male la chiusura degli sportelli di prossimità, per la fisiologica difficoltà di spostarsi in autonomia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiude filiale in via Turati, Benigni: riviera trascurata

Leggi anche: Un tratto di via Riviera di Chiaia chiude per lavori per due mesi e mezzo

Leggi anche: Arena Metato: via Turati riapre a senso unico alternato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chiude filiale in via Turati, Benigni: riviera trascurata.

BAT: la Banca di Andria/Credito Cooperativo chiude l'anno in positivo. Prossima apertura di una nuova filiale a Barletta - facebook.com facebook