Chiari | Mostra dei Presepi

I prestigiosi locali della Villa Mazzotti si animano in occasione dell'ormai tradizionale mostra dei Presepi: la splendida villa antica ospiterà centinaia di presepi provenienti da artisti locali, oltre a una selezione di presepi provenienti da tutto il mondo. Tantissimi gli stili, i più diversi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Palazzo Sforza di Proceno ospita la mostra dei presepi e la mostra "Prova d'artista" Leggi anche: È in mostra la magia dei presepi artigianali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Presepi meccanici o viventi nella Bassa; I presepi in provincia di Brescia tra fede, arte e tradizione. Mostra dei presepi a Lissone, anche quelli dei bambini del laboratorio “Natale manuale” - La mostra è visitabile tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 18 dal 25 al 30 dicembre, il 1 gennaio e dal 3 al 6 gennaio. ilcittadinomb.it

Moretta, inaugurata la 5ª edizione della mostra dei presepi alla Crociata - Grande partecipazione e solidarietà con la vendita delle stelle di Natale a favore dell’Ail di Cuneo ... targatocn.it

Presepi viventi, artistici, meccanici a Brescia e provincia: ecco una selezione dei migliori - Ci sono quelli imperdibili come al Put del Re a Sellero o quello vivente in Val di Sarezzo, c'è quello subacqueo a Montisola e c'è quello meccanico della Motella ... brescia.corriere.it

