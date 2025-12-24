chi sproloquia contro la tradizione del natale fa il gioco dei terroristi islamici

Roma, 24 dic – In un precedente articolo, avevamo analizzato come la tradizione natalizia si sia piegata all’ideologia progressista, tra “presepi dei migranti” e Natività woke. E ancora recite annullate per non disturbare le minoranze religiose, “Gesù” trasformato in “cucù” e Natale trasformato in “festa d’inverno”. La perdita dei valori della nostra civiltà, i quali dovrebbero porre un argine ai diktat delle minoranze, non può che aprire le porte agli attentati islamisti in territorio europeo. E agli assalti nelle chiese durante le festività natalizie. Nel frattempo, i mercatini di Natale vengono blindati con dissuasori e jersey in cemento a causa dei possibili attentati terroristici. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

