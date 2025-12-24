Chi ha rubato il senso del Natale? Al teatro Ruggeri di Guastalla un concerto-spettacolo

Il teatro Ruggeri di Guastalla ospita venerdì 26 dicembre alle 17 il concerto-spettacolo ‘Il Furto di Natale’. Un’occasione per riflettere sulla vera essenza delle festività attraverso un evento che unisce musica e narrazione. Un momento pensato per riscoprire i valori più autentici del Natale, al di là delle apparenze e dei passaggi commerciali.

Un Natale senza la sua essenza può ancora considerarsi tale? È questa la sfida che anima ’Il Furto di Natale’, il concerto natalizio in programma venerdì 26 dicembre alle 17 al teatro Ruggeri di Guastalla. L’evento, patrocinato dal Comune, propone una formula originale che fonde la grande musica dal vivo con una narrazione carica di suspense e ironia. La trama prende il via la sera del 23 dicembre, quando un’oscura presenza e una nebbia gelida avvolgono i simboli della festa, facendone sparire la luce nel nulla. Tra talk show improvvisati e un’ondata di isterismo collettivo, il mondo si ritrova a meno di 24 ore dalla mezzanotte senza il vero significato del Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

