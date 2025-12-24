Chi è Nicolay Mladenov e chi crede sia l' uomo giusto per Gaza
Nicolay Mladenov è un diplomatico riconosciuto nel settore dei conflitti mediterranei, con esperienza nelle negoziazioni di pace in Medio Oriente. La sua figura è spesso associata a un approccio pragmatico e dialogante, considerato importante per favorire stabilità e ricomposizione nel contesto di Gaza. Mladenov si distingue per capacità di mediazione e conoscenza approfondita della regione, qualità che, secondo alcuni, lo rendono una figura adatta a promuovere un percorso di pace duraturo in questa area complessa.
Gli emissari di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, non sono assorbiti interamente dai tentativi di mettere fine alla guerra in Ucraina. Continuano ad avere la testa in medio oriente, dove. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
