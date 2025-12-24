“Avete distrutto il mio fidanzato”: Federica Balzano difende Antonio Medugno dopo il caso Falsissimo. Federica Balzano è la fidanzata di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip travolto dalla polemica esplosa dopo la messa in onda di alcune chat con Alfonso Signorini, rese pubbliche durante una puntata di Falsissimo. Nata a Milano il 29 marzo 2007, Federica ha compiuto 18 anni solo quest’anno. Modella e influencer molto seguita sui social, era già conosciuta online prima che lo scandalo investisse la vita privata sua e del compagno. A differenza di Medugno, però, non ha mai preso parte a programmi televisivi, fatta eccezione per un tentativo recente di entrare nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Federica Balzano, la fidanzata di Antonio Medugno affronta la tempesta: ‘Sistema corrotto’

Leggi anche: Chi è Antonio Medugno, l’uomo nell’ombra del presunto ‘Signorini gate’: modello tra TikTok e tv, la fidanzata Federica Balzano

Leggi anche: Chi è Federica Balzano, la modella 18enne fidanzata con Antonio Medugno che lo ha descritto come “una vittima”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chi è Antonio Medugno l’uomo nell’ombra del presunto ‘Signorini gate’ | modello tra TikTok e tv la fidanzata Federica Balzano; Chi è Antonio Medugno il tiktoker napoletano al centro delle accuse di Fabrizio Corona a Signorini.

Chi è Federica Balzano, la modella 18enne fidanzata con Antonio Medugno che lo ha descritto come “una vittima” - Si chiama Federica Balzano, 18enne milanese, la fidanzata di Antonio Medugno, il giovane ex concorrente del GF Vip finito nell’occhio del ciclone a causa ... fanpage.it