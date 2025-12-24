Checco Zalone gela Virginia Raffaele | Non glielo darò mai

Checco Zalone rompe il silenzio sul flirt con Virginia Raffaele e dichiara al Corriere della Sera: “Ne hanno dette di tutti i colori. Anche che mi sono messo con Virginia. L’ho rivista l’altro giorno, per la prima volta dai tempi del video sul Covid e l’immunità di gregge, e ci abbiamo riso su. In realtà, Virginia sa che non glielo darò mai”. Non tutti peró gli credono. I gossip sulla presunta separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata non si fermano e la telenovela continua. Lei ha pubblicato scatti al mare, in un panorama da sogno, insieme ai quattro figli, ma senza Alvaro Morata. In una foto dove compare l’ombra del figlio Alessandro, scrive “Mi sento amata”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

