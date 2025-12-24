Che cos’è la World Tennis Continental Cup 2025 e chi partecipa | tante stelle tra cui Flavio Cobolli!

Entra nel novero delle (quasi) infinite esibizioni prestagionali anche la World Tennis Continental Cup, che sarà ospitata dal 26 al 28 dicembre in quel di Shenzhen, Cina. Si tratta del luogo che ha già ospitato le WTA Finals nel 2019 e che, poi, si è ripreso un pezzo di scena globale con la Billie Jean King Cup dopo che la pandemia di Covid-19 ha sepolto l’accordo decennale con l’associazione professionistica femminile. Ci sarà un programma strutturato, appunto, su 3 giorni, 10 partite e 8 giocatori, inseriti all’interno di due team. Questi, in perfetto stile Laver Cup, sono Team Europe e Team World, anche se poi bisognerebbe dire che, per certa misura, la questione è stata trattata in maniera un po’ “libera” rispetto alle convenzioni geografiche classiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

