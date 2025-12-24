Cesena Siamo Noi sul bilancio 2026-2028 | Senza i soldi del Pnrr emergono tutte le fragilità di questa amministrazione
A seguito dell'approvazione del bilancio comunale 2026-2028 e dopo le considerazioni positive del Pd e del gruppo consiliare Cesena 2024, arriva anche l'opinione del gruppo consiliare Cesena Siamo Noi. “Il bilancio comunale approvato fotografa una fase di ritorno alla normalità amministrativa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Sicurezza nel quartiere Oltresavio, Cesena Siamo Noi: "Cittadini rassegnati e amministrazione assente"
Leggi anche: Cesena Siamo Noi si apre al Pri: "Noi siamo pronti a dialogare, ma deve smarcarsi dentro la giunta"
Approvato il bilancio di previsione, Acerbi: Nel 2026 un avanzo notevole, il Comune ha vinto tre cause importanti; Il Consiglio comunale torna a riunirsi martedì 23 dicembre; FORLI’- CESENA: Approvato il Bilancio di previsione 2026- 2028 della Provincia; Il bilancio di previsione passa tra le mascherine.
Cesena, quasi 10 milioni destinati alla scuola nel bilancio approvato ieri in Consiglio - È stato approvato nel pomeriggio di ieri dal Consiglio comunale di Cesena il bilancio di previsione 2026- corriereromagna.it
Legge di Bilancio 2026: tutte le novità su tasse, pensioni e incentivi alle imprese - Scopri tutte le misure della Legge di Bilancio 2026: IRPEF, ISEE, pensioni, incentivi alle imprese, affitti brevi, congedi e nuove tasse. finanza.com
Il bilancio di previsione passa tra le mascherine - Approvato con i 9 voti della maggioranza e la contrarietà dell’opposizione. msn.com
Siamo in Emilia Romagna , in provincia di Forlì Cesena, al nostro nuovo sponsor, l’autofficina L.I AUTO di Luca Assirelli e Iljir Avdi , abbiamo consegna la diagnosi by Autel OTOFIX D1 PROS —————————————————— - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.