Il pareggio contro la Juve Stabia ha portato a quota quattro la striscia positiva del Cavalluccio: nella trasferta di sabato prossimo al Ceravolo c’è quindi la possibilità di aggiungere un quinto risultato utile consecutivo che consentirebbe di eguagliare il filotto, il più lungo finora, centrato a inizio stagione. Il Cesena non perde dalla trasferta di Monza del 23 ottobre scorso (13° turno): da allora sono arrivate due vittorie contro Modena e Mantova e i due pareggi contro Padova e appunto Juve Stabia per un totale di otto punti aggiunti alla classifica. La partenza sprint con le cinque gare consecutive senza sconfitte aveva portato in dote un totale di 11 punti conseguenza di tre vittorie (Pescara, Sampdoria e Venezia) e due pareggi (Entella e Palermo): dunque per ripetere l’impresa e provare poi a superarla nella gara del 10 gennaio contro l’Empoli, ultima di andata, manca all’appello una vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, l’arma in più è la continuità. Il Cavalluccio non perde da 4 gare

Leggi anche: DIRETTA Cesena-Avellino 1-0, il Cavalluccio contro i lupi irpini: un tiro a giro di Ciervo sblocca la partita

Leggi anche: Il Cavalluccio nel mare della rete. Cesena e i social, numeri in crescita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza sparse lungo il possibile tragitto di allontanamento del mezzo, hanno consentito all'Arma nel primo pomeriggio di rintracciare a Cesena il camion sospettato - facebook.com facebook