Nel campionato di pallavolo femminile di serie D, la compagine del Volley Club Cesena griffata Bcc Romagnolo trova due punti preziosi sotto l’albero nell’ultimo match del 2025: contro la quarta della classe Beach&Park San Marino, Cesena agguanta la vittoria al tiebreak, imponendosi 3-2 (21-25, 25-19, 16-25, 25-16, 15-11). Ancora una volta, una bella prova corale che consente a coach Mazzotti di chiudere l’anno con un successo di grande valore, sia per la classifica, sia per il morale del gruppo. Il primo set vede San Marino partire con il turbo, mentre la Bcc Romagnolo appare leggermente contratta: le avversarie mettono subito in mostra la loro qualità al servizio, fondamentale che metterà in difficoltà la ricezione bianconera per tutta la gara, e chiudono 21-25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena ci crede e vince in rimonta al tiebreak

