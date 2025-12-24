Nel campionato di pallavolo di serie B1, l’ Elettromeccanica Angelini non riesce a espugnare il difficile campo della terza forza del torneo, Passione Valdarno: dopo un buon primo set in cui Cesena mette in campo buone giocate e disorienta le avversarie, il match va alle toscane per 3-1 (22-25, 25-15, 25-17, 25-15). Le ragazze di coach Lucchi chiudono così il 2025 senza raccogliere punti, restando al penultimo posto del girone B a quota 8. La partita. Nel primo set Cesena trova il break con Lupoli al servizio (9-11), Gregori si immola in difesa e Pasini picchia sulle mani del muro (15-19); le padrone di casa rientrano (19-19) e si procede punto a punto, poi è Benazzi a prendersi la squadra sulle spalle trasformando tutti i contrattacchi bianconeri, spinta da un ottimo turno in battuta di Caniato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena cade ancora. Ora serve la svolta.

