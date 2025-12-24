Cerretese ok al tie-break. Due punti d’oro in Versilia.

viareggio 2 cerretese 3 OASI VOLLEY VIAREGGIO: Arduini, Baldini, Batoni, Bonuccelli, Casolari, Della Vedova, Francesconi E., Luperini, Oshafi, Rizza, Torriani, Ceragioli (L1), Catelani (L2). All.: Francesconi A. "CA.MA" PALLAVOLO CERRETESE: Bandecchi, Bartali, Bicci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho, Romanelli N., Tagliavia, Romanelli A. (L1), Berlincioni (L2). All.: Angiolini. Arbitro: Del Feo di Livorno. Parziali: 27-25; 24-26; 25-16; 19-25; 7-15. VIAREGGIO – La "CA.MA." Cerretese sfodera un’altra prestazione di alto livello e dopo oltre due ore e mezzo di gioco si impone a Viareggio sulla Oasi Volley, assestandosi così al quinto posto in classifica con 19 punti, con buone prospettive di disputare un buon campionato, al momento oltre le aspettative di inizio torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

