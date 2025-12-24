Cermec operai in sciopero La lotta per il biodigestore

Cermec è al centro di una mobilitazione degli operai, che si sono dichiarati in sciopero. La protesta riguarda la possibilità di realizzare un nuovo biodigestore, un tema di grande rilevanza locale. La decisione di fermare le attività riflette le preoccupazioni sul futuro dell’impianto e sulla sua sostenibilità, mantenendo alta l’attenzione pubblica e delle istituzioni sulla questione.

Una mobilitazione per difendere la futura realizzazione del Biodigestore. Uno dei temi caldi dell'ultimo autunno, la notizia della mancata costruzione del nuovo biodigestore al Cermec, che tanto ha fatto discutere e probabilmente tanto continuerà a far parlare, torna adesso nuovamente al centro dell'attenzione pubblica a causa dello stato di agitazione indetto dalle sigle Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel e organizzato appunto per tenere alta l'attenzione attorno al futuro del Cermec. "È una mobilitazione necessaria per la realizzazione del Biodigestore, oggi fortemente in discussione - spiegano in una nota congiunta le sigle - per tutelare l'esistenza di un impianto strategico, indispensabile alla chiusura del ciclo dei rifiuti e per salvaguardare i posti di lavoro, sia dei dipendenti diretti che di tutto l'indotto collegato".

