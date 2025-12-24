Centro sportivo | La prima pietra a gennaio

Il sogno del nuovo centro sportivo del Pisa entra nella fase operativa: "I lavori sono iniziati da tre mesi e nella prima metà di gennaio verrà posata simbolicamente la ‘prima pietra’, che sarà però una pianta". È questo il messaggio lanciato dal presidente del Pisa SC, Giuseppe Corrado ai tantissimi presenti ieri pomeriggio alla Stazione Leopolda, dove si è svolta la tradizionale Strenna natalizia del settore giovanile del club, appuntamento che ha riunito società, istituzioni, famiglie e centinaia di giovani atleti del vivaio nerazzurro, maschile e femminile, insieme alla squadra Pisa for Special. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

