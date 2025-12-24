Centro Sportivo Italiano Da ottanta anni in campo
Alla Badia di Vaiano una serata per celebrare gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano di Prato, realtà che da decenni accompagna la crescita sportiva e sociale del territorio. L’iniziativa ha riunito dirigenti, volontari e rappresentanti del mondo ecclesiastico e sportivo, con il saluto del vescovo di Prato, Giovanni Nerbini. Dopo l’introduzione del parroco di Vaiano e consulente ecclesiastico don Waldemaro Kowalczuk, è stato il presidente Vinicio Pagli a ripercorrere le tappe principali della storia del Csi pratese. Dal primo presidente Piero Becherucci ai successori Francesco Prisco, Luciano Pecchioli e Nemesio Marchesini fino a Daniele Paoletti, che ha ricordato gli anni di massimo sviluppo dell’ente, quando l’attività spaziava dal calcio giovanile e amatoriale al podismo e ad altre discipline. 🔗 Leggi su Lanazione.it
