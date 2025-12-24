Siamo entrati in quei giorni dell'anno dove, tradizionalmente, si passano tante ore con familiari e amici all'interno delle proprie abitazioni per celebrare le festività natalizie a suon di tavolate imbandite, lauti pasti e una vita più sedentaria del solito. Anche se si tratta di qualche giorno, il nostro organismo ne può comunque risentire in maniera negativa ma c'è un piccolo e facile accorgimento che consente di abbassare velocemente i livelli di glicemia nel sangue con benefici per il cuore: camminare. Cosa dicono gli studi. La cosa positiva è che non si dovranno indossare indumenti ginnici, scarpe adatte o andare necessariamente in strada o nelle palestre: uno studio del 2022 portato avanti dall 'Università di Limerick, Irlanda, ha dimostrato che il semplice fatto di alzarsi e non rimanere a lungo seduti a tavola o sul divano riduce la glicemia di quasi il 10% arrivando al 17% se si cammina per alcuni minuti con intensità medio o basse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cenoni di Natale e Capodanno, perché è fondamentale camminare per due minuti

