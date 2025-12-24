Cenone di Natale pesce scaduto in tutta Italia | 800 tonnellate! Cosa succede

Nel periodo che precede le festività natalizie, i controlli sulla filiera ittica si intensificano per garantire sicurezza alimentare e tutela dei consumatori. Proprio in questi giorni, un'ampia operazione coordinata dalla Guardia Costiera ha portato alla scoperta di ingenti quantitativi di prodotto ittico irregolare, tra pesce scaduto, mal conservato o privo di tracciabilità, sottratto alla vendita nei mercati rionali e nei canali commerciali. L'attività ispettiva, estesa su scala nazionale, ha evidenziato criticità diffuse lungo tutta la filiera, dalla lavorazione allo stoccaggio, fino alla commercializzazione al dettaglio.

