Cenone di Capodanno super low cost | la torta rustica da 15 minuti e pochi euro che farà impazzire tutti
Croccante fuori, filante dentro: una torta salata rustica che sazia tutti con pochi ingredienti e zero stress C’è una ricetta che sa di casa, di semplicità e di tavola imbandita senza troppi fronzoli: la torta di patate al forno, un piatto rustico che risolve la cena anche quando il tempo stringe e il frigo piange. Bastano pochissimi ingredienti, tutti economici e facili da trovare, per preparare un secondo piatto che sazia, conquista e – dettaglio non da poco – costa pochissimo. Il segreto sta nella pastella che lega tutto, nella provola filante che aggiunge gusto, e nella cottura che regala croccantezza dorata fuori e morbidezza dentro. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
