Cena di Natale le pagelle del 23 dicembre | Clerici ingiocabile 10 Giraud punge Mediaset 9 Morandi amico di tutti 8,5

La cena di Natale del 23 dicembre si è conclusa con giudizi puntuali e senza eccessi. Clerici si distingue con il massimo punteggio, Giraud si fa notare da Mediaset, mentre Morandi si conferma figura di riferimento. La Rai, con la sua tradizione, prepara un appuntamento che unisce musica, convivialità e cultura, celebrando anche il riconoscimento UNESCO della sua cucina come patrimonio immateriale dell’umanità. Un momento di condivisione che riflette i valori più autentici delle festività.

La Rai apparecchia la tavola più importante dell’anno e lo fa come solo qui sanno fare: luci calde, profumo di tradizione, canzoni che sanno di famiglia allargata e una cucina che, da quest’anno, è ufficialmente Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Se non è Natale questo. In diretta su Rai1, con Antonella Clerici, è di scena Cena di Natale, una serata calda come una coperta di pile con le renne fatta però anche di musica, di grande cucina e di amicizia, quella vera. E come ogni grande evento televisivo che si rispetti, non potevamo sottrarci: ecco il nostro pagellone. Antonella Clerici – Voto: 10 e lode (con fiocco). 🔗 Leggi su Dilei.it

